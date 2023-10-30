القنوات الناقلة لمباراة إياب الأهلي وصن داونز.. هل يحقق «الأحمر» الفوز؟

يرغب الكثير من محبي المارد الأحمر، في معرفة القنوات الناقلة لمباراة العودة بين الأهلي وصن داونز، وسط تساؤلات عديدة، كان أبرزها هل سيثأر فريق القلعة الحمراء ويحقق الريمونتادا في الإياب؟، ومن المنتظر أن تقام المباراة الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ8 مساءً على أرض ستاد القاهرة الدولي.

فى ظل حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي، ستقوم بنقل مبارة الإياب في دور نصف نهائي الدوري الأفريقي بين الأهلي وصن داونز الجنوب الأفريقي، الأربعاء المقبل.

موعد مبارة العودة بين الأهلي وصن داونز

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مساء الأربعاء المقبل، مبارة الإياب بين الأهلي وصن داونز، في دور نصف نهائي الدوري الأفريقي، وسط حضور جماهيري كبير من مشجعي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، جميع مباريات البطولة، عبر تردادتها المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات، إضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

تردد أون تايم سبورتس

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورتس 2

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

يذكر أن الأهلي، تعرض للهزيمة أمس، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب من صن داونز، التي أقيمت في جنوب أفريقيا.