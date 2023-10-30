تداول 10 آلاف طن و530 شاحنة بضائع في مواني البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم، حركة نشطة في حركة السفن والشحن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن على أرصفة الهيئة 9 سفن، وجرى تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و530 شاحنة و80 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و315 شاحنة و73 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و215 شاحنة و7 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس.

وشهدت حركة الملاحة في ميناء نويبع تداول 3450 طن بضائع و260 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لسفن «آيلة، كوين نفرتيتي، وبريدج واور».

كما يشهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة ALNAWA EXPRESS متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1070 راكبا بموانيها.