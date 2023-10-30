وزيرا الزراعة المصري والفلاحة التونسي يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.

بحث سبل التعاون بين الوزيرين المصري والتونسي

وقال القصير إن لقاء اليوم يأتي استكمالا للقاء السابق مع نظيره التونسي، لبحث أطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.

وبحث الوزيران عددا من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبى على الزراعة، وكذلك إنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه، وأيضا استقبال مسؤولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية.

وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه، كما بحثا أيضا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.

واتفق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاقات على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين

حضر اللقاء محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة.