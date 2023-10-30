جامعة حلوان تتواجد في 5 تخصصات مختلفة بتصنيف تايمز العالمي

نجحت جامعة حلوان في التواجد بخمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي «World University Rankings 2024 by subject»، إذ احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، في تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

جامعة حلوان بالمرتبة العاشرة محليا في تخصص علوم الحياة

وفي تخصص علوم الحياة، جاءت جامعة حلوان في 800-601 دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفي تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001 دوليا، والمرتبة الـ25 محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801 دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ21 محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800 دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

جامعة حلوان تخطو نحو التواجد التصنيفات العالمية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كل القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.

أوضح الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحتوي على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي، وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.