«السياحة» تعلن مواعيد زيارة متحف طنطا خلال الشتاء.. 6ساعات متواصلة

أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، أن مواعيد عمل متحف طنطا وفقا للتوقيت الشتوي الحالي، ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية.

أسعار تذاكر دخول متحف طنطا

وأضاف قطاع المتاحف في بيان صحفي، اليوم، أن أسعار تذكرة الزيارة بمتحف طنطا بالنسبة للأجانب تكون 100 جنيه، وللطالب الأجنبى 50 جنيه، فيما يكون سعر تذكرة المتحف للمصريين والعرب بـ20 جنيها، بينما يبلغ سعر التذكرة للطالب المصري والعربي 10 جنيهات.

فئات مسموح لها بدخول متحف طنطا بالمجان

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه يسمح بدخول الفئات التالية إلى متحف طنطا بالمجان طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، وهم:

- ذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين.

- كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عامًا.

- الأطفال تحت سن 6 سنوات.

ولفت قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إلى أنه مسموح بالتصوير بالهاتف المحمول دون استخدام الفلاش داخل متحف طنطا وذلك بالمجان.