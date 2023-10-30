عضو بـ«التنسيقية»: إعداد ملف لتوثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة حقوق الإنسان تجتمع اليوم لتوثيق الانتهاكات التي ينفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، لتجهيز ملف يوثق كل هذه الانتهاكات، ويكون وثيقة أمام المجتمع الغربي.

توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

واضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان يهدف إلى توثيق وإدانة ما يحدث من انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينين من أطفال ونساء ومسنين، موضحا أن التوثيق سيشمل تجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشان مصر في التقارير الدولية.

منظمات حقوق الإنسان

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه سيشارك في الاجتماع عدد من المنظمات والمجالس الحقوقية المعنية بالقضية وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنظمات المجتمع المدني، وهي المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.