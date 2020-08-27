رئيس التحرير

محمود مسلم

النائب محمد إسماعيل يطالب بخفض الرسوم على الطلاب الباقين للإعادة

كتب:

حسام ابو غزالة
04:35 م | الخميس 27 أغسطس 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بصفة خاصة، بإعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس وينص على فرض رسم على الطلاب الباقين للإعادة (الراسبين).

وأكد "إسماعيل" في بيان له أصدره اليوم، ضرورة خفض الرسم المحدد في مشروع القانون مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، معلنا تأييده التام لفلسفة القانون في الحد من ظاهرة رسوب الطلاب في الجامعات، وتخصيص حصيلة هذا الرسم في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة في الجامعات، ولكن الأمر يتطلب خفض الحدود الدنيا والقصوى للرسم الوارد في مشروع القانون والذي يتراوح ما بين 6 و12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و5 و10 آلاف جنيه لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و4 و8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و3 و6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

اقرأ المزيد:

التعليم العالي: 149 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى

التعليم العالي: نتيجة التنسيق خلال 72 ساعة من إغلاق الموقع

"التعليم العالي": تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية

وزير التعليم العالي: الطالب المستهتر لا يستحق مجانية التعليم

التعليم العالي: إجراء تعديل لموقع تنسيق الجامعات الأهلية مساء غد الخميس

"التنسيق": "التعليم العالي" تمد تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى للغد