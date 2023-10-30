سيد رجب ولينا شاماميان ضيفا «Sold Out» مع محمود سعد 2 نوفمبر

يستضيف برنامج Sold Out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، الفنانين سيد رجب ولينا شاماميان، في لقاء خاص يوم 2 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويتضمن اللقاء مشاركة الجمهور في الحوار والمناقشة مع الفنان سيد رجب حول أعماله السينمائية ومشواره الفني، إلى جانب فقرات غنائية وموسيقية تتخلل الحوار مع الفنانة لينا شاماميان، ويُذاع اللقاء عقب تصويره وتسجيله عبر قناة cbc ومنصة WATCH iT.

ويقسم برنامج Sold Out إلى 3 فقرات رئيسية، هي العروض الكوميدية، ثم فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء، وأخيرا فقرة لأحد نجوم الغناء.

وتشهد فقرة الفنانين سيد رجب ولينا شاماميان تفاعلًا مباشرًا مع جمهور البرنامج، حيث يشاركون في الحوار والمناقشة، كما سيقدم الفنان سيد رجب لمحة عن أعماله السينمائية ومشواره الفني، وتتألق الفنانة لينا شاماميان بمجموعة من الأغاني المميزة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء مفاجآت عديدة، حيث سيشارك في الفقرة الموسيقية عدد من المطربين والفرق الغنائية، مثل مسار إجباري، وهشام عباس، وأمير عيد، وغيرهم.