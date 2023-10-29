أحمد حلمي ضيف برنامج «Sold Out» مع محمود سعد 4 نوفمبر

يستضيف برنامج «Sold Out» الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، الفنان أحمد حلمي، في لقاء خاص، يوم 4 نوفمبر المقبل، في الثامنة مساء، في أول ظهور لأحمد حلمي بعد فترة غياب طويلة.

المقابلة تذاع عقب تصويرها وتسجيلها عبر «cbc»

ويتضمن اللقاء مشاركة الجمهور فيه بالحوار والمناقشة حول أعماله السينمائية ومشواره الفني بجانب فقرات غنائية وموسيقية تتخلل الحوار، وتذاع المقابلة عقب تصويرها وتسجيلها عبر «cbc» ومنصة «WATCH iT».

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

العرض يشمل فقرة لأحد نجوم الغناء

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.