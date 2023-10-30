مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا منحت إسرائيل الضوء الأخضر لاستكمال حربها ضد شعبنا

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إنّ قطاع غزة يشهد حرب إبادة جماعية وقصف مدفعي بالطائرات الإسرائيلية، مطالبا بإعادة التركيز على أسباب الصراع، وأهمها عدم وجود حل عادل وشامل لـ القضية الفلسطينية.

وأضاف الهباش في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: «لا يوجد أي ضغط سياسي على إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة بحماية الولايات المتحدة، التي تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لإكمال حربها العدوانية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة».

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أنّ القانون الدولي يلزم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، مشيرا إلى أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي اعترف بقطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء عن قطاع غزة، ما يعد أبلغ توثيق على جرائم الاحتلال.