«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة و13 محافظة.. وهبوب رياح مثيرة للرمال

حذرت الارصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن تمتد موجة الطقس المتقلب في إلى القاهرة وجنوب الوجه القبلي، غدا، مع استمرارها على مناطق متقطعة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، تزامنا مع وصول منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة

وأشارت الأرصاد إلى استمرار سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، والرعدية أحيانا اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة، وجنوب سيناء وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الوجه البحري، وشمال الدلتا، وحلايب وشلاتين، وتمتد مع صباح غد الثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى، بنسب تصل إلى 40%.

نشاط للرياح

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، والمصاحبة للسحب الرعدية، والمثيرة للرمال والأتربة على جبال البحر الأحمر وخليج العقبة، وجنوب سيناء وخليج السويس وجنوب الصعيد

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاربعاء 1-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.