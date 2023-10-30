تقرير حكومي: تنفيذ 211 مشروعا تعليميا في شبه جزيرة سيناء خلال 10 سنوات

كشف تقرير حكومي، عن وجود 211 مشروعًا في قطاع التعليم في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 حتى الآن، لزيادة الطاقات الاستيعابية للفصول، وإقامة مشروعات في مجال التعليم العالي.

203 مشروع في التعليم ما قبل الجامعي

وذكر التقرير الحكومي، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الدولة نفذت 203 مشروعات في مجال التعليم ما قبل الجامعي في شمال سيناء بتكلفة إجمالية 1.1 مليار جنيه، لتصل معدلات كثافة الفصول في مدارس سيناء 29 طالبا في كل فصل.

وتضمنت المشروعات إنشاء مدارس في مجالات التعليم الأساسي، و10 مجمعات تعليمية، ومدرستين، ومدرستين لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدارس «مصرية – يابانية».

إنشاء جامعات جديدة في سيناء

وذكر التقرير الحكومي، إنه تم العمل على 8 جامعات في شبه جزيرة سيناء، بتكلفة 19.6 مليار جنيه، تضمنت إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بإجمالي 8 كليات، وفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ بإجمالي 4 كليات، وبمدينة رأس سدر 4 كليات.

كما اشتملت الجهود، على إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وبدء الدراسة في العام الحالي بالجامعة الأهلية بمدينة السلام شرق بورسعيد بتكلفة 3.5 مليار جنيه، والجامعة التكنولوجية بمدينة السلام شرق بورسعيد بتكلفة 570 مليون جنيه، وتطوير جامعة العريش بتكلفة 906 ملايين جنيه، وإنشاء جامعة السويس فرع أبو رديس بتكلفة 355 مليون جنيه.