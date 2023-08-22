الحدود الدنيا لكليات الطب بالمحافظات.. 374.5 درجة في جامعة العريش

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية، تزامنا مع إعلان تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023، وتضمن ذلك الحدود الدنيا للالتحاق بـ كليات الطب على مستوى محافظات الجمهورية.

الحدود الدنيا لكليات الطب بمحافظات الجمهورية

زتضمنت الحدود الدنيا لكليات الطب بمحافظات الجمهورية، ما يلي:

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب حلوان 376

طب أسوان 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

التحاق مليون طالب بالجامعات خلال 9 سنوات

وقال وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، إنه تم تحقيق طفرة كبرى لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، والتي تقدر بمليون طالب خلال 9 سنوات.

وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 كان هناك 2.3 مليون طالب يدرسون بـ50 جامعة على مستوى الجمهورية، في حين أصبح هناك حوالي 3.3 مليون طالب يدرسون بـ92 جامعة بنهاية عام 2022.