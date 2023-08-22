الحدود الدنيا لكليات الطب بالمحافظات.. 374.5 درجة في جامعة العريش
كتب:
سحر المكاوى
03:27 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
كلية طب
أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية، تزامنا مع إعلان تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023، وتضمن ذلك الحدود الدنيا للالتحاق بـ كليات الطب على مستوى محافظات الجمهورية.
الحدود الدنيا لكليات الطب بمحافظات الجمهورية
زتضمنت الحدود الدنيا لكليات الطب بمحافظات الجمهورية، ما يلي:
طب سوهاج 387.5
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب المنيا 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب حلوان 376
طب أسوان 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
التحاق مليون طالب بالجامعات خلال 9 سنوات
وقال وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، إنه تم تحقيق طفرة كبرى لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، والتي تقدر بمليون طالب خلال 9 سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه في عام 2014 كان هناك 2.3 مليون طالب يدرسون بـ50 جامعة على مستوى الجمهورية، في حين أصبح هناك حوالي 3.3 مليون طالب يدرسون بـ92 جامعة بنهاية عام 2022.