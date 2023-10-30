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قوات الاحتلال تعتقل 64 فلسطينيا في الضفة الغربية.. بينهم طفلان

كتب:

كريم عثمان
10:54 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
قوات الاحتلال تعتقل 64 فلسطينيا

قوات الاحتلال تعتقل 64 فلسطينيا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 64 فلسطينيا من عدّة مناطق في الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

قوات الاحتلال تعتقل 64 فلسطينيا بينهم أطفال

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينيا، ومن الخليل 13 بينهم طفلا من بلدة حلحول، يدعى عمار علي جميل منصور، 14 عاما، و11 من القدس بينهم الطفل فيصل الرشق من حي رأس خميس.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال 8 فلسطينيين، أما من بيت لحم، واعتقل 8 آخرين بعد أن داهم منازلهم وفتشها وعبث بمحتوياتها.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد نافع عرفات، وعمر محمد يوسف عمر من بلدة فرعون، كما اعتقلت الشاب محمد الدويري 26 عاما من مدينة قلقيلية.

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