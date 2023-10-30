تعرض مصنع لإصلاح السفن في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا للقصف

أعلن أليكسي جونشارينكو نائب البرلمان الأوكراني «الرادا»، عبر «تليجرام»، تعرض مصن لإصلاح السفن في منطقة أوديسا جنوب البلاد للقصف.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في أوديسا وميكولاييف في أوكرانيا، فيما أشارت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت لاحق، إلى وقوع سلسلة من الانفجارات في أوديسا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية، 10 صواريخ من راجمة صواريخ أم 270 على جورلوفكا بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد. ورصدت روسيا، زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها، قرب مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها «موسكو» في عام 2014 إلى أراضيها.

بدورها، أعلنت السلطات الروسية، اعتقال روسي في مدينة سيفاستوبول بتهمة نقل معلومات إلى أوكرانيا حول الهياكل الدفاعية في شبه جزيرة القرم، فيما يواجه المتهم السجن من 12 سنة إلى المؤبد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة عمل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوزيرسيلقي كلمة، خلال الجلسة العامة لـ«منتدى شيانجشان» الأمني في نسخته العاشرة حول مسؤولية الدول الكبرى والتعاون في مجال الأمن العالمي.

شويجو: أمريكا عكفت على تقويض وتدمير أسس الأمن الدولي

وأكد شويجو، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بـ«موسكو»، بعد اتخاذ بلاده إجراءات مضادة للحيلولة دون توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى الشرق، مضيفا خلال مشاركته في «منتدى شيانجشان» الأمني، أن «واشنطن» عكفت خلال السنوات الماضية، على تقويض وتدمير أسس الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك نظام اتفاقيات الحد من التسلح.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن نهج الدول الغربية لتصعيد الصراع مع «موسكو»، يهدد بنشوب نزاع عسكري مباشر بين القوى النووية، وأوضح شويجو، أن الدول المعارضة للدكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة والمدافعة عن مبادئ المساواة، والأمن غير القابل للتجزئة، تتعرض لضغوط شديدة.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس العسكري المركزي الصيني، تشانج يوشيا،خلال حفل افتتاح «منتدى شيانجشان» الأمني إن «بكين» ستواصل تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي مع الجيش الروسي

وفي بيلاروسيا، أوضح وزير الدفاع فيكتور خرينين، أن الأزمة الأوكرانية، تشكل تهديدات للأمن العالمي، مضيفا في «منتدى شيانجشان» الأمني، أن «مينسك»، مستعدة لمواصلة العمل كمنصة تفاوضية بين روسيا واوكرانيا، وللمساهمة بكل الطرق الممكنة لتسوية سلمية.