دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية، في جميع أنحاء أوكرانيا، اليوم السبت، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة

وفي وقت سابق، أطلق الجيش الأوكراني، حوالي 20 قذيفة على منطقتين حدوديتين في مقاطعة بيلجوود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأشارحاكم المنطقة، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر«تليجرام»، إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يدعو إلى تكثيف مفاوضات انضمام «كييف» إلى الاتحاد الأوروبي، يدرك جيدا استحالة تحقيق ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.