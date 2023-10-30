مخطط تنموي متكامل لشمال سيناء.. 20 تجمعا تنمويا و40 مشروع استثماريا ضخما

كشفت مصادر حكومية، عن أنّ الدولة المصرية تتضمن مخططًا متكاملا للعمل على التنمية المتكاملة في محافظة شبه جزيرة سيناء، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التنمية الشاملة في المحافظة ورفع مستوى معيشة مواطنيها.

مشروعات لتنمية وتعمير سيناء

وأضافت المصادر أنّ الرؤية المستقبلية للمشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، تتضمن دراسة إنشاء 20 تجمعا تنمويا جديدا في نطاق مراكز رفح والعريش والشيخ زويد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المصادر لـ«الوطن»، أنّ المشروعات التنموية لأرض الفيروز لم تكن لتتحقق لولا عودة الأمن والاستقرار والحياة إلى طبيعتها في محافظة شمال سيناء.

مشروعات صناعية في كافة المجالات

ولفتت إلى أنّ الرؤية تتضمن إنشاء ما يزيد عن 40 مشروعًا استثماريًا تنمويًا ضخمًا في محافظة شمال سيناء، بين مشروعات سياحية وصناعية وتجارية ولوجيستية وزراعية كبرى.

وأوضحت المصادر، أنّ المشروعات الاستثمارية المنتظرة تتضمن مشروعات سياحية، بينها مركز تنمية سياحية في العريش، ومركز ترفيهي سياحي خدمي تجاري عالمي بالعريش، ومركز تنمية بيئي في بئر العبد، ومركز تنمية سياحي على بحيرة البردويل، وآخر في طابا.

وأشارت إلى أنّ المشروعات الصناعية تتضمن إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء، ومجمع لإصلاح وبناء السفن، ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد، ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة، ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية، ومجمع صناعي للغزل والنسيج، ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج.

ولفتت المصادر إلى أنّ التعاون المشترك يتضمن مشروعات التجارة والخدمات اللوجستية، مثل ميناء العريش للحاويات.

مشروعات للبنية التحتية

وشددت المصادر على أنّه من المخطط تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمراكز شمال سيناء أبرزها في العريش، ورفح، والشيخ زويد، وبئر العبد، ومركز الحسنة، وذلك في قطاعات الكهرباء، والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية، والزراعة والري، والنقل والمواصلات، فضلا عن الخدمات الشبابية والإسكان.