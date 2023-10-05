عماد الدين حسين: تنمية سيناء تكتسب بعدا آخر يمس الأمن القومي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن من يتابع عملية التنمية في سيناء سيكتشف أن كل الحكومات السابقة منذ تحرير سيناء قدمت وعودا بمشروعات ضخمة جميعها دفنت في الأدراج.

المشروعات الكبرى

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أنه يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية أنه وضع المشروعات الكبرى للتنمية في سيناء موضع التنفيذ فورا.

ولفت إلى أن مشروعات سيناء التي تكلفت 610 مليارات جنيه مختلفة عن أي مشروعات تنموية في أي مجال آخر، حيث تكتسب بعدا مختلفا يمس الأمن القومي، فتنمية سيناء وإعمارها بالمشروعات والمدن السكنية تقطع الطريق على أي أطماع خارجية.

مسار تنموي

وأوضح أن فكرة التحرك في مسار تنموي مع تعطيل آخر أثبتت فشلها، وكان قرار التنمية الشاملة في سيناء قرار صائب، من مكافحة الإرهاب إلى تنمية الزراعة والصناعة والبنية التحتية للطرق وإقامة المساكن المختلفة، أفشلت مخططات فصل سيناء عن الوادي والدلتا.