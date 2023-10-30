رئيس جهاز الشروق يتفقد أعمال تشطيب مدرسة جديدة بالمدينة

تابع المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤولى الجهاز مشروع تنفيذ مدرسه 33 فصلا دراسيا، وذلك فى إطار خطة جهاز مدينة الشروق للنهوض بمستوى الخدمات المقدمه لقاطنى المدينه والمساهمه فى دعم المنظومه التعليميه الحكوميه، حيث تم المرور على أعمال التشطيبات النهائيه للواجهات والأسوار وكذا الداخليه بالمبنى والمتمثله فى إنهاء أعمال الكهرباء والنجاره والشبابيك الألوميتال وحديد الحمايه موجها بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل .

يهدف المشروع لإنشاء مبنى مدرسه مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار متكرره

كما أوضح المهندس على سعد أن المدرسة الجارى تنفيذها تقع بمركز خدمات المنطقه الخامسه الحى الثامن ويهدف المشروع لإنشاء مبنى مدرسه مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار متكرره على مساحة إجماليه تقدر بحوالى 5670 م2 وتضم بخلاف الفصول الدراسيه الغرف الإدارية والمعامل وغرف الأنشطه المدرسيه والخدمات وكذا فناء وملعب ثلاثى للأنشطه الرياضيه .

وأشاد رئيس الجهاز بتقدم نسب الإنجاز موجهاً طاقم الإشراف والشركه المنفذه بإستمرار تكثيف البرنامج الزمنى للتنفيذ وسرعة ضم المدرسه للخدمه قبل العام الدراسى 24 / 25 وتسليمها لجهة التشغيل للمساعده فى خفض الكثافات بالمدارس وتحسين الخدمات بالمنظومه التعليميه بمدينة الشروق.