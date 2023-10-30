اللواء فؤاد علام يشيد بجهود الدولة في إعمار سيناء: ضامن حقيقي لوضعها الأمني

أشاد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، بجهود الدولة المبذولة لإعمار سيناء، قائلا إن التعمير ضمن أمنها وسلامتها من كل العناصر الإرهابية التي سبق أن سعت للاستيطان بها.

وأوضح خلال تصريحات لـ«الوطن» أن وجود العنصر البشري بكثافة على أرض الفيروز سيناء بمثابة ضامن حقيقي لوضعها الأمني، إذ أصبح من الصعب تسلل العناصر الإرهابية وسط المجتمعات السكنية، ما يضمن استقرار الحالة الأمنية بأراضيها.

تعزيز المشروعات القومية الجاري

وطالب الخبير الأمني بالاستمرارية في تعزيز المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الفيروز سيناء، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن السيناوي.