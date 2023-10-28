«صحة شمال سيناء»: مستشفى العريش جاهز لاستقبال المصابين الفلسطينيين

استعد مسشفى العريش العام لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، حال فتح معبر رفح، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه مسبقا من قبل مديرية الصحة في شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن عددًا من أقسام المستشفى خضعت للتطوير، مثل أقسام الكلى والأطفال والحاضنة، علاوة على قسم الاستقبال والطوارئ.

توافر جميع الأجهزة الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مستشفى العريش به جميع الأجهزة المطلوبة، سواء الرنين أو الأشعة أو السونار، موضحا أن اقسام التحاليل الطبيه والأشعة والكشف تعمل طوال 24 ساعة.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن إدارة المستشفى مكتملة العدد من حيث الكوادر الطبية والمرضى والمستلزمات، إضافة إلى صيدليات الطوارئ، مشيرا إلى دعم المستشفى بـ أدوية جديدة وصيدليات طوارئ أخرى، ليكون المستشفى جاهزا لجميع الاحتمالات.

وأوضح «منصور»، أن مستشفى العريش العام يملك خبرات طويلة في مجال علاج المصابين، مشيرا إلى توقيع بروتوكولات مع 4 جامعات مصرية يقضي بتواجد عدد من الأطباء بشكل أسبوعي لدعم القطاع الطبي بالمحافظة.