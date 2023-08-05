فؤاد علام: التحقيق مع الإخواني على عشماوي كان صعبا.. وكان يحكي قصصا وهمية

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية دربت عناصرها على كيفية مواجهة عمليات الاستجواب بصورة كبيرة مع الأجهزة الأمنية، خاصة مع جهاز أمن الدولة.

«علام»: صعوبة شديدة في التعامل مع الإخواني على عشماوي خلال التحقيقات

واضاف «علام» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء السبت، أن التعامل مع الإخواني على عشماوي في التحقيقات كان صعب للغاية، حيث كان ينسج من خياله قصصا وهمية ويشرح بعض التفاصيل البعيدة تمامًا عن كل الحقائق، وهذا الشخص كان أخطر شخصية في عملية الاستجواب.

تخصيص قسم لمعاونة الإخوان

وتابع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن جهاز أمن الدولة قام بتخصيص قسم لمعاونة الإخوان وتقديم بعض الخدمات مثل تسهيل علاج بعض أبناء الإخوان، أو تسهيل التقديم في بعض المدارس، وكان الهدف من هذا القسم هو الضغط على العناصر الإخوانية من أسرهم للعدول عن أفكارهم المتطرفة.