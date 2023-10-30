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انطلاق برنامج «المرأة تقود» في الإسكندرية بحزم تدريبية متنوعة

كتب:

كيرلس مجدى
11:26 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب «NTA»، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الاسكندرية للتدريب بالمحافظة.

محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي يوجه بإعداد كوادر نسائية

وأكد «الشريف»، الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولى المناصب القيادية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثّمن محافظ الإسكندرية ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

تفاصيل برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 الي 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الأدارية والشخصية لتكوير قدراتهن علي القيادة وادارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

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بقلم كيرلس مجدى