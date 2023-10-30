تنفيذ برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» في معاهد كفر الشيخ الأزهرية

استقبلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، الدكتور محمود ممدوح، المدير التنفيذي لبرنامج «أخ ثان والرابط إنساني»، وكان في استقباله الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

متابعة تنفيذ فعاليات البرنامج هذا الموسم

وتأتي زيارة المدير التنفيذي لبرنامح «أخ ثان والرابط إنسان» لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ من أجل متابعة سير العمل بمعاهد المنطقة المشاركة بفاعليات البرنامج لهذا الموسم، حيث تفقد سير العمل، وتفعيل أنشطة البرنامج بمعهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي، كما حرص المدير التنفيذي للبرنامج على تقديم درع التميز لرئيس المنطقة لتفوق المنطقة وتميزها خلال مشاركتها بقيم البرنامج بالموسم الأول له.

وكان برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» قد انطلقت فعاليات العام الثاني له بمطلع الأسبوع الماضي، وتم تخصيص قيمة «التسامح» للحديث عنها، وقد حصل على التميز فيها على مستوى المنطقة معهد شمشيرة بإدارة فوه التعليمية الأزهرية التابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بينما خُصص هذا الأسبوع لتفعيل قيمة «العدالة والمساواة» بكافة المعاهد المشاركة بالبرنامج على مستوى مناطق الجمهورية.

برنامج «أخ ثان والرابط إنساني»

جدير بالذكر أنّ برنامج «أخ ثان والرابط إنساني» يهدف إلى تنمية مهارات طلاب المعاهد الأزهرية، والتعرف على قيم التسامح والسلام، وتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والمعنية بنشر قيم الإخاء والمحبة والسلام حول العالم.

ويطبق البرنامج في 10 معاهد، بواقع معهد واحد من كل إدارة تعليمية أزهرية تابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.