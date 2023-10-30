ضبط 2 طن مخصبات مجهولة المصدر وتحرير 14 محضرا في البحيرة (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، تحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية في مركز الدلنجات، عن ضبط 7 مخابز، لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و4 لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، و2 توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

كما جرى تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

ضبط مخصبات مجهولة المصدر في البحيرة

وفي مدينة النوبارية، جرى ضبط 2 طن مخصبات مجهولة المصدر، وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الحملات طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالتأكيد على الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات، ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.