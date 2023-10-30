مستشار «بيئة أبو ظبي»: 14 دولة عربية تعاني من ندرة مياه.. ونصيب الفرد يتراجع

قال الدكتور محمد داوود، مستشار أول للموارد المائية بهيئة البيئة في أبو ظبي، إن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه، وأن 70% من مواردها المائية تأتي من أنهار عابرة للحدود.

انخفاض نصيب الفرد من المياه بالمنطقة العربية

أشار داوود، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، إلى انخفاض كبير في نصيب الفرد بالمنطقة العربية من المياه إلى نحو 300 متر مكعب سنويا، مؤكدا أنه آخذ في الانخفاض على ضوء الطلب المتزايد عاما بعد عام، منوها إلى أن 14 دولة عربية تعاني من ندرة المياه، وأن دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال تستورد 90% من سلعها الأساسية.

وأضاف أنه نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة، فإن المنطقة تعاني من فجوات حادة بين الموارد والاحتياجات المائية، لافتا إلى أن هذه التحديات تدفعها إلى المصادر غير التقليدية، التي تحتاج إلى استثمارات كبرى، منها تحلية المياه، إذ توجد حاليا بالمنطقة العربية نحو 340 محطة تحلية.

زيادة الانبعاثات الكربونية بسبب تحلية المياه

أوضح مستشار أول للموارد المائية بهيئة البيئة في أبو ظبي، أن تكلفة تحلية المياه تبلغ حاليا نحو 1-2 دولار لكل متر مكعب، فضلا عن تكلفة النقل والتوزيع، لافتا إلى أنها تستهلك طاقة مرتفعة، كما تسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن تحسين البصمة الكربونية، يحتاج للمزيد من الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على الوقود الأخضر والطاقة الشمسية.

تحدث داوود، عن الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكدا أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وزيادة الاعتماد على الري الحديث ومشروعات الزراعة الذكية.