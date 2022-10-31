طلاب بني سويف يبتكرون اختبار «البصمة الكربونية» تزامنا مع مؤتمر المناخ

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ابتكار اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية العلوم بالتعاون مع عشيرة الجوالة، اختبار «البصمة الكربونية» لمعرفة مدى تأثير الأفراد على البيئة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ، وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة التوعية البيئية والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية بإيجابية، وتنفيذ مبادرات للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.

الاختبار عبارة عن استبيان إلكتروني

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن اختبار البصمة الكربونية عبارة عن مجموعة من الأسئلة على شكل استبيان إلكتروني نفذها الطلاب على موقع «جوجل فورم»، يمكن من خلاله تحليل إجابات الأسئلة للوقوف على معرفة مدى إضافة كل فرد نسبة الكربون للبيئة بشكل خاص، ومدى تأثير الأفراد على البيئة المحيطة بشكل عام، لافتاً إلى أن أسئلة الاستبيان ترتكز على معرفة سلوك الأفراد اليومية في التعامل مع البيئة، والعمل على توعية الطلاب بتجنب السلوكيات التي من شأنها تسبب آثار في التغييرات المناخية.

إطلاق حملات توعوية تستهدف الحفاظ على البيئة

من جانبه، أكد الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، أن الكلية قامت بحملات توعوية تبنت من خلالها المبادرات الرئاسية التي تستهدف الحفاظ على البيئة والحد من التغييرات المناخية، وذلك في إطار دور الكلية نحو خدمة المجتمع المحيط بها، مؤكدا حرص الكلية الدائم على المشاركة في تفعيل تلك المبادرات الواعية والحريصة على المستقبل المستدام لأبناء الوطن.