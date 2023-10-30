انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات في مدارس كفر الشيخ

انطلقت فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بمدارس الشهيد أحمد سعد الديهي، وزراعة ميت علوان، ومجمع مدارس أريمون بمحافظة كفر الشيخ، والتى ينفذها المجلس القومى للمرأة، وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تُنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تدريب 450 طالبة

وتم تدريب 450 طالبة على إدارة عدد من دوائر الحكي، ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب، وتحفيز الفتيات على المشاركة.

ويتضمن المعسكر تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم بالصلصال، ورسم جدارية لـ«دوّي» علي جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، إضافة إلي فقرات فنية، وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي»

جدير بالذكر أنّ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» تهدف إلي تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.