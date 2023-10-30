«تعليم القاهرة» تنظم ندوة «المرأة تقود في المحافظات»

بدأت الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات»، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تهدف الندوة، لتمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع، التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وأيمن موسى، وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة، واللواء أيمن الأطفيحي، مستشار المدير التنفيذي لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ومها مروان، مقرر المجلس القومي للمرأة في القاهرة.

وقال محافظ القاهرة، إنّ القيادة السياسية تسعى دائما إلى تعزيز دور المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية.

وأوضح عبدالعال أنّ برنامج المرأة تقود بالمحافظات، يسعى إلى مساعدة السيدات لتولي المناصب القيادية في جميع المجالات وينفذ من خلال التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أنّ البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات السيدات وتقويتها بتأهيل المرأة والعمل على تنمية قدراتها الإنتاجية لمساعدتها في تحقيق واجبها الوطني، ما يؤدي إلى رفع كفاءة المجتمع والحفاظ على استقراره وتوازنه.

وأشاد عبدالعال، بدور قيادتنا الحكيمة بالمرأة وسعيها الدائم لإعلاء قيمة المرأة وتمكينها في المناصب القيادية بمشاركتها في جميع المجالات السياسية والاجتماعية، ومحافظة القاهرة تعتبر أكثر وأكبر محافظة تمكينا للمرأة المصرية في جميع المجالات، مؤكدا تقديم الدعم اللازم للسيدات المتميزات في جميع المجالات وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالشراكة مع الجهات المعنية دوليا ومحليا.

كما أشاد المحافظ، بجهود القائمين والعاملين على برنامج «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، حيث يعد البرنامج نقلة نوعية وكبيرة في تخريج قائدات عظيمات من سيدات مصر الفضليات للقيادة والمشاركة فى بناء الوطن وتنميته.