اقبال على قوافل «أنت الحياة» ضمن مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

شهدت القوافل الطبية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، بقرية نوى في شبين القناطر، بالقليوبية، ضمن مبادرة «أنت الحياة» والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة إقبالا كبيرا من الأهالي لإجراء الكشف الطبي بالمجان.

أطباء بنها يشاركون في القافلة

وجاءت القوافل برعاية الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية.

وتمت القوافل بالتنسيق مع الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

الكشف على 286 مواطنا بالقافلة الطبية

شارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال والعظام، وتم الكشف الطبي على 76 حالة باطنة، 140 حالة أطفال، و 70 حالة عظام، بإجمالي 286 حالة من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية.