السفير الفلسطيني في تونس: شعبنا يحمل مفتاح داره ويورثه للأحفاد منذ 7 عقود

قال السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم، إن فلسطين قوة عظمى بين البشرية وهي بوصلة الحق للبشرية جمعاء.

وأضاف السفير، خلال لقاء خاص بشاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه نسرين رمضاني، أن الشعب الفلسطيني على درجة عالية من الالتزام بالهوية الفلسطينية والتمسك بالحق الفلسطيني بالرغم من كل الجرائم والمجازر والهدم ومحاولة تجهيل الشعب، «أرادون منعنا من أخذ حريتنا في تطوير برامجنا التربوية والتعليمية التي تم تزويرها من الخارج في إطار إبعادنا عن هذا الحق، وفي إطار الرغبة في إبعادنا عن الالتزام بهويتنا لكنهم فشلوا في ذلك».

وتابع: «هم يقولون إننا لسنا قادرين على فهم التمسك بهذه الهوية، وكانوا يريدون إجبار أشقائنا العرب على احتواء اللاجئين الفلسطينيين، بينما اللاجئ الفلسطيني تمسك بمفتاح بيته لأكثر من 7 عقود ويحمل المفتاح ويورثه من الابن إلى الحفيد ليعود إلى بيته وقريته وحارته، وهذا الأمر هزهم جدا من الداخل، وكنا نسأل أنفسنا كيف صمدنا هذا الصمود»، مؤكدا أن ما وقع على الشعب الفلسطيني كان من الممكن أن يصبغه بصبغة الكراهية ولكنه اختار التمسك والالتزام الواعي بأرضه.