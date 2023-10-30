ضبط 150 كيلو سكر مهرب داخل أحد المحال التجارية في الشرقية 

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع، وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

المرور على المحال التجارية بمركز ديرب نجم

وفي هذا الإطار، جرى تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين، وتم المرور على المحال التجارية بمركز ديرب نجم لتفقد الحالة التموينية، ومدى التزام التجار وأصحاب شركات تعبئة السكر والمواد الغذائية بالقوانين والمقررات التموينية، ومتابعة مدى التزام التجار بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ضبط 150 كيلو سكر مهرب

وأسفرت الحملة عن ضبط 150 كيس سكر زنة واحد كيلو جرام، وجرى التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، وعمل المحضر رقم 20642 جنح ديرب نجم، واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال الواقعة.