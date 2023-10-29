تحرير 12 محضرا ضد بدالي التموين في حملات مفاجئة ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 12 محضرا ضد بدالي التموين في المحافظة، وذلك للغلق أثناء أوقات العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط، وذلك خلال عدة حملات تموينية مفاجئة من مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المختلفة.

تحرير محاضر تموينية ضد بدالي التموين في بني سويف

وقال وكيل وزارة التميون في محافظة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متفرقة على عدد من بدالي التموين على مدار الأسبوع، تمكنت خلالها تلم الحملات من تحرير محضر ضد تاجر تمويني لعدم الحصول على شهادة صحية،و3 محاضر لأخرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و12 محضراً لتجار تموينيين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط.

تحرير 4 محاضر ضد مسؤولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة

وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن الحملات، تضمنت تحرير 4 محاضر ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 1400 لتر مواد بترولية «سولار وبنزين»، كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري

وشدد وكيل تموين بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون