أماكن المجمعات ومنافذ التموين في القاهرة والمحافظات.. السلع بأسعار مخفضة

في ظل نجاح مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع المختلفة، زاد إقبال المواطنين على شراء السلع المخفضة، خصوصا من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين المنتشرة في الأحياء والمدن والمحافظات المختلفة، بحيث يستطيع أي مواطن الحصول على احتياجاته من السلع المختلفة من المجمع الاستهلاكي الأقرب لمنزله.

عناوين المجمعات الاستهلاكية في القاهرة الجيزة

مدينة نصر: مجمع التوفيق بمدينة التوفيق بمدينة نصر.

العباسية: مجمع 23 يوليو بميدان العباسية عمارة مصر للسياحة.

الحلمية: ماركت 6 أكتوبر بسور نادي 6 أكتوبر بميدان الحلمية.

مصر الجديدة: مجمع خدمات شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

مصر الجديدة: شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

المعادي: على الكورنيش.

المعادي: شارع البحوث الجنائية بجوار ميدان صقر قريش.

الزيتون: شارع ابن الحكم حلمية الزيتون.

العاشر من رمضان: شارع ابن الحكم حلمية الزيتون بالقاهرة.

الزمالك: شارع 26 يوليو بجوار مسرح الزمالك.

الهرم: سوبر ماركت أسمة - شارع العشرين متفرع من شارع فيصل.

الهرم: نهاية شارع فيصل - عمارات بيومي - بجوار مدرسة المستقبل.

الهرم: شارع التعاون - بجوار حلواني العبد.

العاشر من رمضان: المجاورة 30 – العاشر من رمضان.

- مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي بالقاهرة.

- مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد بالقاهرة.

- مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

- مجمع حسن صبري 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

- مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

- مجمع جواد حسني 2 شارع جواد حسني باب اللوق.

- مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل بالقاهرة.

- مجمع برج المعادي في المعادي.

- مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

- مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

- مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

- مجمع كوبري الزمالك 157 شارع 26 يوليو الزمالك.

- مجمع مجلس الأمة 24 شارع علي عبداللطيف مجلس الأمة.

- مجمع كوبري الجامعة 15 شارع المنيل.

- مجمع وهدان 18 شارع متحف المنيل.

- مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.

- مجمع المعادي محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل بالمعادي,

- مجمع المعادي حرية 15 شارع المعادى ميدان الحرية.

- مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

- مجمع حدائق حلوان شارع لطفي حدائق حلوان.

- مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

- مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

- مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سري المنيرة.

- مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

- مجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي بالجيزة.

- مجمع المناسترلي عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة.

- مجمع ميدان الجيزة بجانب سينما فانتازيو.

- مجمع البالون خلف مسرح البالون.

- مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة.

- مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان بالجيزة.

- مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

- مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

- مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

- مجمع جامعة الدول العربية بـ19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

- مجمع الضرائب 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية.

- مجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

- مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

- مجمع هارون 15 شارع هارون بالدقي.

- مجمع القدس شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين.

- مجمع الهرم 8 شارع جيهان نشأت الهرم.

- مجمع نادي الصيد بجوار النادي بالدقي.

- مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين

- مجمع كوبرى الجلاء 4 شارع السد العالي ميدان فيني.

- مجمع أحمد عرابي إمبابة 4 شارع بشندي بجوار قسم إمبابة.

- مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة

- مجمع التوفيقية 2 أحمد عرابي شارع التوفيقية المهندسين.

- مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

- مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

- مجمع ناصر حلوان شارع عبدالعزيز مساكن مصر حلوان.

- مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

عناوين المجمعات الاستهلاكية في الأسكندرية

مجمع العصافرة بفندق داخل العصافرة.

مجمع محطة الرمل بميدان محطة الرمل بالإسكندرية.

مجمع مصطفى كامل 15 عمارات مصطفى كامل.

مجمع 26 يوليو.

مجمع أبو قير.

السيوف بجوار محطة بنزين صبري في شارع جميلة بو حريد.

سيدي بشر قبلي - شارع القاهرة.

سيدي جابر - شارع سوق زنانيري.

العصافرة قبلي: شارع أم النور.

أبو قير: شارع هارون الرشيد.

عناوين المجمعات الأستهلاكية فى المحافظات

وفى ذات السياق حرصت وزارة التموين والشركة القابضة للاغذية على زيادة منافذ المجمعات الأستهلاكية لبيع السلع باسعار مخفضة بعد مبادرة الحكومة.

الزقازيق: مجمع الزقازيق مدينة الزقازيق شارع الفاروق

الشرقية: ديرب نجم بجوار مبنى الكهرباء بعد الكنيسة..

الإسماعيلية : مجمع الإسماعيلية.

طنطا: فرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع أحمد ماهر بمدينة طنطا.

بورسعيد: مجمع بورسعيد.

أسيوط: مجمع أسيوط بشارع الجمهورية.

المنيا: مجمع المنيا.

أسوان: مجمع أسوان بشارع الكورنيش.