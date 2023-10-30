السفير الفلسطيني في تونس: إقامة دولتين ليس سلاما عادلا.. لكنه مقبول

قال السفير الفلسطيني في تونس، هائل الفاهوم، إنّ إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية ليس سلاما عادلا، لكنه سلام مقبول، موضحا أنّ الأجيال الصاعدة أصبحت أكثر وعيا.

وأضاف السفير الفلسطيني في تونس، خلال لقاء خاص بشاشة قناة القاهرة الإخبارية، تقديم الإعلامية نسرين رمضاني، أنّ هناك مرجعيات وقوانين عديدة، ومنها الشرعية والقرارات والمواقف الدولية التي اجتمعت عليها كل الدول ولم تنفذ إسرائيل شيئا منها، متابعا: «إذا أُنفقت كل هذه المليارات لوضع آليات تنفيذية لإقامة وتثبيت الحق الفلسطيني على أرض فلسطين وإقامة دولة وعاصمتها القدس، لكنا الآن في منطقة يشملها الاستقرار والسلام».

وأكد الفاهوم، أنّ كل هذه الأمور رفضتها إسرائيل، مشيرا إلى أنّ الإسرائيليين قتلوا إسحق رابين حين فكر في الانفتاح والتفكير في حل: «العدل يقول إنّ فلسطين للشعب الفلسطيني، لكن إقامة دولتين تؤسس لظروف سلام حقيقي يجمع الطاقات الإيجابية ويصير بوصلة لاستراتيجيات مراقبة الحلول للعالم كله».