محافظ الغربية يتابع جاهزية المستشفيات والإسعاف للتعامل مع الأزمات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية للمستشفى المركزي القديم والجديد ومركز الإسعاف، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث، والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية و منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

تقديم الخدمات الطبية

وتفقد المحافظ عددا من أقسام مستشفى السنطة، منها الاستقبال، وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة، فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، إضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى السنطة الجديد والمقامة على مساحة 4800 م2 بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 86 %، لتستوعب 190 سريرا و 23 حضانة إلى جانب 5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بمسهلة والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية بالسنطة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد جراج مجلس مدينة السنطة والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة.