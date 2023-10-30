محافظ الغربية: التوسع في إقامة المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

تحرص محافظة الغربية، على تخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك في إطار تطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

في هذا الإطار، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة تعمل على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والعمل على توافرها داخل مختلف المعارض والمنافذ المنتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

توافر السلع الغذائية

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين، لتغطى المبادرة مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، والعمل على توافر جميع السلع الغذائية داخل تلك المنافذ والمعارض وذلك بأسعار مخفضة.

حملات مكثفة لمتابعة الأسعار

ولفت إلى أن هناك تعليمات مشددة إلى رؤساء المدن والاحياء وأيضا التموين والجهات المعنية بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ المبادرة، وأيضا التأكد من توافر السلع الغذائية داخل المنافذ، إلى جانب تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة وضع الأسعار على السلع الغذائية ومنع احتكارها، والتعامل مع الشكوى بشكل فوري والتصدي لمحاولات الجشع والاحتكار.