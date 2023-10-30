طفرة كبرى في جراحات القلب للأطفال والكبار بالإسكندرية.. غرف عمليات ووحدات قسطرة

شهدت الإسكندرية طفرة طبية كبرى خلال الفترة الماضية، نتيجة تطوير المستشفيات الجامعية المتخصصة في علاج وعمليات القلب، عبر افتتاح وحدتي قسطرة أحدهما للأطفال والأخرى للكبار، بالإضافة إلى افتتاح غرفة لعمليات القلب المفتوح، وجميعها مجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات الطبية، لتكون أحدث إنجازات الدولة المصرية في المجال الصحي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل وحدتي القسطرة وغرفة العمليات بإجمالي 56 مليون جنيه، بحسب ما أعلنته جامعة الإسكندرية المسؤولة عن تلك المستشفيات الجامعية.

وحدة قسطرة القلب للأطفال

انطلقت وحدة قسطرة القلب للأطفال التابعة لمستشفى سموحة للأطفال، والتي تخدم جميع مرضى قوائم الانتظار من الأطفال بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، بتمويل من البنك الأهلي المصري، وتشمل الوحدة على:

- جهاز قسطرة قلب للأطفال.

- جهاز إيكو على القلب.

- جهاز ألكترو فسيولوجي والخاص بعلاج اضطرابات النبض.

- مُلحق بها وحدة عناية متوسطة لاستقبال الحالات عند اللزوم.

وحدة قسطرة قلب الكبار بمستشفى سموحة الجامعي

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل جرى افتتاح وحدة قسطرة قلب الكبار بمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بتكلفة 20 مليون جنيه، وتضم الوحدة:

- جهاز قسطرة قلب.

- جهاز كي متعدد التقنيات لعلاج اضطرابات ضربات القلب.

غرفة عمليات القلب المفتوح

كما تم افتتاح غرفة عمليات القلب المفتوح التابعة لمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم تجهيز الغرفة بكافة التجهيزات، وتعتبر الغرفة من ضمن المكونات الأساسية لمركز القلب المُتكامل «تشخيصي - علاجي - جراحي - تداخلي» بمجمع سموحة الطبي.