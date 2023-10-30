«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. وأماكن سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 31-10-2023، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وعن حالة الطقس غدا ليلا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّه يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وضمن حالة الطقس غدا، لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد طقس الغد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31-10-2023، كما يلي.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 22 درجة مئوية.