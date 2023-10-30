«الأرصاد»: طقس غائم على شمال البلاد.. وسقوط أمطار في 10 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس، و تكاثر السحب العالية والرعدية الممطرة على مناطق من متفرقة من جزيرة سيناء تمتد إلى خليج العقبة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى حد السيول على بعض المناطق في وسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

سحب رعدية وسيول على سيناء

وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها، إلى أن حالة عدم الاستقرار في الطقس، مستمرة حتى الخميس المقبل، على وسط وجنوب سيناء، وعدد من المحافظات اليوم منها البحيرة، والغربية، الإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط وبور سعيد، السويس، ومطروح والعلمين والضبعة، ومناطق من شمال الدلتا، حيث يسود طقس غائم على شمال البلاد بسبب تكاثر السحب الممطرة مع تقدم ساعات النهار، ويصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ومتوسطة، وتتراوح نسبة سقوط الأمطار بين 30 لـ50% وفقا للطبيعة الجغرافيا لكل محافظة، ووسط وجنوب سيناء الأكثر مطرا بسبب سلاسل جبال البحر الأحمر والطبيعة الجبلية بها.

درجات الحرارة الثلاثاء 31-10-2023

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- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.