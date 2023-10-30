20 مشروعًا شبابيًا من أجل البيئة يتنافسون في «كلايماثون صعيد مصر»

انطلقت فعاليات مسابقة «كلايماثون» الأشهر عالميا في صعيد مصر وتحديدا محافظتي قنا وأسيوط؛ لمناقشة أفكار ومشروعات شبابية تسهم في خفض الانبعاثات والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، ومن المقرر أن تستمر على مدار 3 أيام، وتتضمن الفعاليات محاضرات وورش عمل حول مختلف الموضوعات البيئية وزيارة لمعبد دندرة الأثري.

وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلى دعم وتطوير المشروعات والأفكار الشبابية التي تسهم في خفض الانبعاثات حول العالم، وتتضمن محاور الإدارة المتكاملة للمخلفات المراعية من أجل التغير المناخي، الاقتصاد الدوار، تكنولوجيا التحول الرقمي، ويتم اختيار الفرق متميزة كفائزين وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم للبدء في تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع.

نائب محافظ قنا: ندعم أفكار الشباب من أجل البيئة ونوفر لهم كل الدعم

وقال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، خلال كلمته في حفل الافتتاح، إن الدولة المصرية تولى قضية البيئة اهتماما كبيرا وظهر ذلك جليا في استضافة قمة المناخ 27 بمشاركة دولية غير مسبوقة، وواصلت مصر جهودها من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الأفكار تأتي دائما وتعمل الحكومات على دعمها وتطويرها، والرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على الاستماع لآراء الشباب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود بما يؤكد التوجيهات الرئاسية بمتابعة مشروعات الشباب ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم.

البيئة: «كلايماثون» يدعم تعزيز الوعي بين الشباب بأهمية إدارة الملخلفات

وأكد الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تشمل البنية التحتية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي، بالشراكة بين مختلف الوزارات، لافتا إلى أن منظومة المخلفات مهمة وتتطلب عدة مراحل يجرى العمل عليها من خلال بنية وتحتية ومنظومة نقل وتجميع ومدافن صحية، ويشارك البرنامج الوطني في كلايماثون لتعزيز الوعي بين الشباب بأهمية إدارة الملخلفات من أجل بيئة أفضل للجميع ويعمل على تعزيز الفكرة داخل مختلف المحافظات.

سوسن العوضي: حلول شباب الصعيد لمشكلات البيئة إبداعية لأنهم أصحاب القضية

وقالت الدكتورة سوسن العوضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير للعمل البيئي، إن الشباب المصري وخاصة في الصعيد لديهم أفكار إبداعية في ابتكار حلول للمشاكل البيئية التى تعاني منها البيئة الريفية لأنهم أصحاب القضية بشكل مباشر، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدنى هي حلقة وصل بين الشباب والمؤسسات الداعمة والحكومات بما تتمتع به من مرونة في تخطيط وتنفيذ المشروعات، ومؤسسة تأثير بشكل خاص تقدم عدة برامج تدريبية للشباب ورواد الأعمال بالإضافة للاستشارات البيئية، كما تنفذ ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف الجامعات والمدارس بهدف التثقيف ورفع الوعي البيئي.

جامعة أسيوط: كلايماثون نموذج للتعاون بين الحكومة والجهات الممولة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن رؤية مصر 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة تضمن حق الحياة الآمنة لنا ولأولادنا وأحفادنا، «نحن حاليا نحاول تصليح ما نتج عن الثورات الصناعية وتطورات الصناعة غير المحسوبة على مدار السنوات الماضية وأدى للتأثير على طبيعة البيئة بشكل طبيعي»، مشيرا إلى أن كلايماثون هو نموذج للتعاون بين الحكومة والجهات الممولة والشباب الطموح.

الوكالة الألمانية: مسؤوليتنا بناء قدرات الشباب من رواد الأعمال الناشئين

وأشارت سهير مراد، مستشار أول بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى أن الوكالة تعمل بالشراكة مع وزارة البيئة في مختلف المشروعات بهدف استخدام التكنولوجيا وتبادل المعلومات، وبناء قدرات الشباب من رواد الأعمال الناشئين المحافظين على البيئة والموارد الطبيعية، لافتة إلى أن دعم كلايماثون يأتي في إطار دعم جهود الشباب الإبداعية في التصنيع من أجل البيئة، ونعمل على تطوير برامج جديدة تلبي احتياجات الشباب من أجل البيئة.