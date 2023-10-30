تفاصيل حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

يرغب العديد من المواطنين ذوي الهمم في الحصول على سيارات للمعاقين مُعفاة من الجمارك، ويتساءل البعض عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» النظام الخاص بالأشخاص ذوي الهمم لحجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

الخطوة الأولى: يقوم الشخص بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام حجز مواعيد الكشف الطبي الخاص بقانون الإعاقة الجديد من خلال الرابط التالي http://car.smcegy.com/.

الخطوة الثانية: يختار الشخص حجز موعد الكشف الطبي.

الخطوة الثانية: يُسجل الشخص بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: يتأكد الشخص من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة، وحفظ البيانات.

الخطوة الخامسة: ستصل للشخص رسالة بالموعد والمكان المحددين للكشف الطبي.

وتنص المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بند 4: تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إل من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.