حددت وزارة الصحة طريقة الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لجميع المحافظات، التي يبحث عنها مجموعة كبيرة من المواطنين وأصحاب ذوي الإعاقات ذويهم لإجراء الكشف الطبي والوظيفي، حتى يتمكنوا الاستفادة من المميزات التي خصصتها الدولة من كارت الخدمات

الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لجميع المحافظات

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لجميع المحافظات في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعتها وتكون خلال الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط

- اختيار قسم أخبارنا.

- الضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- اختيار «استعلام».

-كتابة الرقم القومي.

الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لجميع المحافظات

وعن مميزات كارت الخدمات المتكاملة التي يحصل عليها حاملوها جاءت كالآتي

الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

- الإعفاء من المصروفات المدرسية

- الجمع بين معاشين.

- تخفيضات على المواصلات العامة.

- التعيين بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات.

- الدمج في المدارس والجامعات.

- الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.

مستشفيات لإجراء الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن أن المستشفيات المعتمدة للتقرير الطبي ببطاقة الخدمات تشمل ما يلي:

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يحق لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات بالغة الشدة و الشديدة، الاكتفاء بالكشف الوظيفي فقط الذي يتم إجراؤه بمكتب التأهيل التابع لمحل إقامة الشخص ذوي الهمم، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت وزارة التضامن أن أصحاب الإعاقات بالغة الشدة والشديدة يتم إعفائهم من الكشف الطبي المٌميكن بوزارة الصحة، حيث يتم الاكتفاء بالكشف الوظيفي والتقرير الطبي، كما حددت الفئات المعفاة من الكشف الطبي المٌميكن بوزارة الصحة على النحو الآتي:-

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- الإعاقات المتعددة.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل الرباعي.

- كفيف البصر.

- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

- الشلل الدماغي.

- ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

- فقد السمع التام.