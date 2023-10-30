وزيرة البيئة: المشاركة في مؤتمر «كلايمثون» يؤكد اهتمام مصر بملف المتغيرات المناخية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، إطلاق وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، مؤتمر «كلايمثون» العالمي للتوعية بقضايا التغيرات المناخية لهذا العام، لأول مرة من محافظة قنا، تحت عنوان «كلايمثون صعيد مصر- نحو توطين الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مصر 2050»، في الفترة من 30 حتى 31 أكتوبر 2023، تحت رعاية وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية giz، ومؤسسة تأثير Impact للعمل البيئي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، برفع الوعي لدى الشباب بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث أوضحت وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر في هذا الحدث العالمي، يأتي في إطار اهتمام الدولة المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة فى كل المحافل الدولية بهذا الشأن، كما يعد المؤتمر فرصة لربط مخاطر الإدارة المتكاملة للمخلفات بحجم انبعاثات الإحتباس الحراراى والحد من مخاطرها.