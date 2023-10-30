مواعيد وأماكن القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال نوفمبر المقبل

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، إذ وجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

8 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال نوفمبر

‏‎بحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ينقذان عدد 8 قوافل طبي خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

جدول مواعيد القوافل الطبية بالإسكندرية

- تقام يومي 31 أكتوبر الجاري و1 نوفمبر المقبل، قافلة طبية بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.

- يومي 5 و6 نوفمبر قافلة طبية بقرية بغداد بنطاق حي العامرية.

- يومي 7 و8 نوفمبر قافلة طبية بقرية الجلاء أيضًا بنطاق حي العامرية.

- يومي 14 و15 نوفمبر قافلة طبية بقرية قرداحي بنطاق حي المنتزة.

- يومي 19 و20 نوفمبر قافلة طبية بقرية العلا بنطاق بمركز ومدينة برج العرب.

- يومي 21 و22 نوفمبر قافلة بقرية 18 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- يومي 26 و27 نوفمبر قافلة بقرية طيبة بنطاق حي العامرية.

- تختتم مديرية الصحة شهر نوفمبر بقافلة طبية يومي 28 و29 نوفمبر بقرية سند 3 بنطاق حي العامرية.