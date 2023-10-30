«الزراعة» تدعم السيدات المعيلات في مطروح بـ2730 رأس ماعز

أعلن الدكتور نعيم مصلحي، المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمةِ في البيئاتِ الصحراوية «برايد»، أن الدولة تولي اهتماماً غير مسبوق لتوجيه الدعمِ والخدمات ومشروعات تنموية لسكانِ صحراء مطروح من خلال وزارةِ الزراعةِ واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصندوق الدوليِ للتنميةِ الزراعيةِ «إيفاد».

وذكر أن مشروع «برايد» استهدف تقديم مشروعات داعمة صغيرة ومدرة للدخل لصالح السيدات البدويات، خاصة المعيلات منهن، من خلال قيام المشروع بتوفير 2730 رأسِا منْ الماعزِ، وتوزعيها بالمجانِ على السيداتِ المعيلاتِ بالمجتمعاتِ البدوية الصحراويةِ وقرى واحةِ سيوة وقرية الجارة كأصغرِ قريةٍ في مصر التي تبعد عن مدينةِ مرسى مطروح بحوالى 300 كيلو.

استفادة المجتمعات المحلية الصحراوية في مطروح

وقال «مصيلحي»، اليوم، إن هذا البرناج تستفيد منه 546 سيدة معيلة في المجتمعات المحلية الصحراوية بمحافظة مطروح، في إطار اهتمامِ الدولةِ بالمناطق الأكثر احتياجاً بتقديمِ المساعداتِ والدعم العيني لتحسينِ المستوى المعيشي لسكانِ المناطق الحدوديةِ وخاصةً المرأة المعيلة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الاهتمامِ بالمشروعاتِ الصغيرةِ للمرأة

وأكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرةِ على المواءمةِ في البيئاتِ الصحراويةِ برايد، أن هناك توجيهاتِ وزارة الزراعةِ واستصلاح الأراضي والدكتور حسام شوقي رئيس مركزِ بحوثِ الصحراءِ بضرورةِ الإهتمام بتعريفِ ريادةِ الأعمال والإهتمامِ بالمشروعاتِ الصغيرةِ للمرأةِ المعيلةِ بمطروح في المناطق الصحراوية.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد توزيع 2730 رأسِ من الماعز، إضافةِ إلى 7.5 طن من الأعلافِ لتحسين مستوى المعيشةِ للمرأةِ البدويةِ المعيلة لـ546 سيدة، تشمل 140 سيدة بالسلومْ وسيدي براني، و 60 سيدة بالنجيلة، و70 سيدة بمرسى مطروح، و60 سيدة برأس الحكمة، و70 سيدة بالضبعة، و50 سيدة بسيوة وقرية الجارة، بالإضافة إلى توزيع 480 رأس ماعز يستفيد منها عدد 96 سيدة من أوائل فصول محو الأمية بمختلف المراكز كجوائز تشجيعية على التعلم ومحو الأمية للسيدات والفتيات البدويات.