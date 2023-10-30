عاجل.. الفنان مصطفى كامل يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى حادث سير قبل ساعات قليلة، نتج عنه تهشم الجزء الأمامي في سيارته بالجزء.

مصطفى كامل يتعرض لحادث سير

ونشر مصطفى كامل مجموعة صور لسيارته عبر حسابه على فيس بوك، معلقا: «الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل».

الجمهور يدعم مصطفى كامل

تفاعل الجمهور مع الفنان مصطفى كامل، وتوالت عليه التعليقات التي دعت له بالشفاء العاجل، حيث جاءت إحدى التعليقات: «الحمدلله والشكر لله قدر الله وما شاء فعل، ألف مليون حمدالله على سلامتك يا حبيبي فداك أهم شيء إنّك بخير والحمدلله ربنا يحفظك من كل مكروه»، وعلق آخر: «فداك وربنا يعوض عليك والحمدلله على المكتوب وحمدالله على السلامة».