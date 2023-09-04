مصطفى كامل: وليد توفيق مثال جيد للفنان العربي

وصل منذ قليل، الفنان وليد توفيق، إلى نقابة المهن الموسيقية؛ لتكريمه من قبل مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين؛ تقديرا لمشواره الفني الكبير.

وقال مصطفى كامل، خلال تكريمه الفنان وليد توفيق: «شرف لنقابة المهن الموسيقية أن تكرم فنان بحجم وليد توفيق، له تاريخ طويل فني كبير، وأثرى الحياة الفنية بأعماله التي ستعيش لعقود من الزمان».

تكريم وليد توفيق

وأضاف أن وليد توفيق مثال جيد لكل الفنانين، ويجب أن يتعلم منه كل فنان شاب، وأنه مدمن وحدة عربية، ويتمنى تكريم كل رموز الفن العربي في كل مكان.

وكان طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، قال إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفني، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.