وزيرة البيئة: مؤتمر كلايمثون يتيح الفرصة لعرض مشروعات الشباب وأفكارهم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مؤتمر «كلايمثون» العالمي للتوعية بقضايا التغيرات المناخية لهذا العام، يهدف إلى إيجاد أفكار وحلول ابتكارية للحد من التلوث ورفع الوعي البيئي والمناخي من خلال تنظيم مسابقة بين الشباب تضم العديد من المحاور منها إدارة المخلفات، الاقتصاد الدوار، الاستثمار البيئي والاستدامة وغيرها، بالإضافة إلى ما يحققه المؤتمر من مشاركة فعالة للشباب وأساتذة الجامعات، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص وخبراء البيئة من كل المجالات.

وأوضحت «فؤاد» أنه جرى من خلال البرنامج الوطني، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية، تأهيل مجموعات الشباب المشارك في دورات تدريبية متخصصة عبر خاصية الفيديو كونفرانس قبل بدء المسابقة، يديرها خبراء متخصصيين في وضع الخطط، ونماذج الأعمال ودراسات الجدوى، إلى جانب عرض قصص النجاح لتدريب وتوجيه الفرق المشاركة، إذ جرى تصميم هذه الدورات التدريبية لتلبية الاحتياجات المحددة للمتسابقين خلال مؤتمر الكلايمثون، وأتيحت للفرق الشبابية المختارة، فرصة فريدة على مدار 3 أيام لعرض أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية على شخصيات مصرية بارزة وخبراء دوليين.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه جرى وضع معايير للمشروعات الفائزة فى المسابقة، من أهمها المراعاة بشكل مباشر لتحديين رئيسيين، هما إدارة المخلفات الصلبة وربطها بحجم انبعاثات الاحتباس الحراري، مبادىء الأقتصاد الدائري، الابتكار من خلال اتباع الأساليب المبتكرة في النهج، خاصة تلك التي تتضمن تكنولوجيا التحول الرقمي، إظهار استراتيجيات واقعية وقابلة للتنفيذ المحلي في محافظات الصعيد، والاستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 (NCCS)، وأخيرًا التعاون بين أعضاء الفريق الواحد وما بين الجنسين، كما جرى مراعاة أن يكون الشباب المشارك من خلفيات أكاديمية متنوعة، إلى جانب الاختيارات المتوازنة بين الجنسين والأفراد ذوي الهمم.