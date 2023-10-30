«الآثار»: مهتمون بالسياحة الاستشفائية.. وندرس تجربة سنغافورة الرائدة

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إنّ مصر مهتمة بتعزيز منتج السياحة الاستشفائية في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات كبيرة في هذا المجال، لافتة إلى أنّ الوزارة بصدد إعداد استراتيجية شاملة لدراسة الإمكانيات المتاحة في هذا المنتج وتحديد سبل الاستفادة منها، مع دراسة الأسواق المستهدفة وشرائح السائحين إلى جانب الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها دولة سنغافورة.

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأضافت شلبي، خلال اللقاء الذي عقدته اليوم مع السفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والسنغافوري، أنّ مصر حريصة على زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها من سنغافورة، مستعرضة محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تشمل ضمن ركائزها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي تهدف الاستراتيجية للوصول بها إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

فرص الاستثمار السياحي بالعلمين الجديدة

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى فرص الاستثمار السياحي المتميزة في مصر، خاصة بالمناطق السياحية مثل مدينة العلمين الجديدة.

من جانبه، استعرض سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، عددا من محاور التعاون بين مصر وسنغافورة في المجال السياحي، وأوضح اهتمام الجانب السنغافوري بالاستثمار السياحي في مصر لزيادة عدد الغرف الفندقية بها.

ولفت إلى أنّه سيتم التنسيق لتنظيم زيارة إلى مصر لمجموعة من المستثمرين وممثلي الفنادق العالمية، التي تضع نصب أعينها التواجد في السوق المصري وتقديم منتجات فندقية جديدة مثل منتج الشقق الفندقية ذات الشهرة العالمية الواسعة والتي تجذب إليها شريحة مميزة من السائحين من مختلف الأسواق السياحية.